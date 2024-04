Grave incidente a Pasquetta ad Andria: 16enne ustionato mentre preparava il barbecue

ANDRIA - Un tragico incidente è avvenuto ieri ad Andria, quando un giovane di 16 anni è stato investito dalle fiamme mentre preparava il barbecue di Pasquetta. Il ragazzo si trovava in campagna con i suoi familiari quando l'incidente è avvenuto.A causa dell'incidente, il giovane ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. È stato prontamente soccorso e trasportato inizialmente al Bonomo, per poi essere trasferito al reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico di Bari, dove riceverà le cure necessarie per le gravi ustioni riportate.Le autorità competenti hanno avviato delle indagini per risalire alla dinamica precisa dell'incidente e accertare le cause che hanno portato al tragico evento.