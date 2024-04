Si è aperta ufficialmente la stagione estiva a Torre Quetta: il sindaco di Bari Antonio Decaro partecipa all'evento

BARI - Nella soleggiata domenica 7 aprile, la stagione estiva a Torre Quetta ha ufficialmente preso il via, accogliendo residenti e turisti con una giornata all'insegna del divertimento e del buon cibo. L'apertura è stata resa ancora più speciale dalla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha fatto il suo ingresso tra gli ospiti, accolto da un tiepido sole primaverile e dall'invitante profumo degli "spaghetti all'assassina".L'atmosfera festosa e il clima accogliente hanno caratterizzato l'evento, che ha visto una grande affluenza di persone desiderose di godersi una giornata di relax e divertimento sulla splendida costa barese. I presenti hanno avuto l'opportunità di gustare prelibatezze locali, tra cui specialità culinarie tipiche del territorio, mentre i più piccoli si sono divertiti con giochi e attività organizzate appositamente per loro.Il sindaco Decaro, visibilmente colpito dalla bellezza del luogo e dall'ospitalità dei suoi abitanti, ha espresso parole di apprezzamento per l'organizzazione dell'evento e per l'impegno profuso nel promuovere e valorizzare Torre Quetta come meta turistica di eccellenza. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di iniziative di questo genere nel rilancio dell'economia locale e nella creazione di opportunità per il territorio.Torre Quetta, con le sue spiagge incantevoli e le sue proposte gastronomiche uniche, si conferma quindi una meta imperdibile per chiunque desideri trascorrere momenti di relax e svago nella suggestiva cornice della costa pugliese.