Sospensione del Consiglio comunale di Triggiano: nominato Commissario Prefettizio

BARI - Il Prefetto di Bari, in data 11 aprile 2024, ha emesso un provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Triggiano, accompagnato dalla nomina della dott.ssa Giuseppina Ferri, Viceprefetto con funzioni vicarie presso la Prefettura di Isernia, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.La decisione è stata presa in base all'art. 141, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la sospensione delle attività del Consiglio comunale in caso di mancanza del quorum strutturale a seguito delle dimissioni contestuali di un numero significativo di Consiglieri.Nel caso specifico, le dimissioni di nove Consiglieri comunali hanno reso impossibile il mantenimento del quorum necessario per il regolare funzionamento dell'organo legislativo locale.Il Commissario Prefettizio, nominato per gestire temporaneamente le attività dell'Ente, assume quindi il compito di garantire la continuità amministrativa e di adottare le misure necessarie per risolvere la situazione di stallo.Si tratta di un provvedimento straordinario che mira a assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Triggiano fino al ripristino delle condizioni per la costituzione del nuovo Consiglio comunale.