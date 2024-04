Bari, all’hotel Parco dei Principi ANCE Puglia incontra il Viceministro Gava sul decreto 'End of Waste'

- Proseguono gli eventi nella città di Bari: Si terrà domani, venerdì 12 aprile a partire dalle ore 11,30, presso l’hotel Parco dei Principi di Bari, l’incontro "Dalla nuova disciplina per i materiali da scavo al regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione", promosso da ANCE Puglia con la partecipazione del Viceministro all’Ambiente Vannia Gava.