Sospensione del Sindaco di Triggiano: provvedimento del Prefetto di Bari

BARI - Il Prefetto di Bari ha emesso, il 5 aprile 2024, un provvedimento riguardante il Sindaco del Comune di Triggiano, sig. Antonio Donatelli, in base all'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Questo provvedimento prevede la sospensione di diritto dalla carica di Sindaco e da ogni altra carica connessa.La sospensione è stata determinata in seguito alla misura cautelare restrittiva della libertà personale adottata dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del sig. Antonio Donatelli.Questa decisione del Prefetto è il risultato di un'azione legale avviata per circostanze specifiche relative al Sindaco Donatelli. La sospensione dalla carica di Sindaco è un atto cautelare che si applica automaticamente in casi come questo, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Triggiano.Si tratta di una misura che ha l'obiettivo di assicurare il rispetto delle norme e delle leggi in vigore, mantenendo al contempo la stabilità e l'efficienza delle istituzioni locali.