Stefanos Tsitsipas trionfa a Montecarlo: terzo titolo Masters 1000 nella sua carriera

via Rolex Monte-Carlo Masters

- Stefanos Tsitsipas ha conquistato il titolo al torneo Masters 1000 di Montecarlo sulla terra battuta, prevalendo in una finale emozionante contro il norvegese Casper Ruud. Il match, della durata di un'ora e 37 minuti, si è concluso con il punteggio di 6-1, 6-4 a favore del greco.Questo è il terzo titolo di Tsitsipas nella sua carriera nel Principato di Monaco e l'undicesimo titolo complessivo. Con questa vittoria, Tsitsipas ha ottenuto un montepremi di 5.950.575 euro, confermando il suo status di uno dei migliori giocatori al mondo.Particolarmente significativo è il fatto che questa sia stata la centesima vittoria di Tsitsipas sulla terra rossa, una superficie che ha dimostrato di dominare con maestria nel corso della sua carriera.Tsitsipas ha già trionfato a Montecarlo nel 2021 e nel 2022, dimostrando una straordinaria continuità di successo in questo prestigioso torneo. Con questa vittoria, Tsitsipas entra a far parte di una lista prestigiosa di giocatori che hanno vinto tre volte il torneo di Montecarlo, tra cui spiccano nomi illustri come Rafael Nadal, Bjorn Borg, Thomas Muster e Ilie Nastase.Inoltre, questa vittoria ha portato Tsitsipas a raggiungere il settimo posto nella Classifica ATP, confermando il suo status di uno dei migliori giocatori al mondo e ponendolo in una posizione privilegiata per futuri successi nel circuito tennistico professionistico.