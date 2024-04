'SundayQuett': una domenica di divertimento e sole a Torre Quetta

A partire dalle ore 11:00, una PARATA MASCOTTE farà divertire grandi e piccini lungo tutta la passeggiata, offrendo la possibilità di scattare foto con le mascotte più amate.

A partire dalle ore 12:00, nella zona nord, THE GOOD OLE BOYS saliranno sul palco per un concerto di rock and roll dal vivo, promettendo di far ballare tutti gli appassionati di buona musica.

Nella zona centrale, dalle ore 12:00, sarà la volta dei CC'S LIVE BAND, che intratterranno il pubblico con la loro performance musicale coinvolgente.

Dalle ore 15:00, nella stessa zona, prende il via un DJ SET per continuare a far vibrare l'atmosfera con i migliori ritmi della musica elettronica.

Per chi ama ballare, a partire dalle ore 12:00, nella zona sud, ci sarà un DJ SET con animazione per garantire un pomeriggio di divertimento senza sosta.

Torre Quetta si prepara dunque ad accogliere tutti coloro che vogliono trascorrere una domenica all'insegna della spensieratezza e del buon umore, regalando loro un'esperienza indimenticabile in riva al mare.

BARI - Il weekend si conclude con una promessa di temperature miti e sole, e a Torre Quetta, questa domenica sarà ancora più speciale grazie all'evento "SundayQuett". Dopo il successo dell'esperimento dello scorso 7 aprile, la direzione di Torre Quetta ha deciso di replicare con una seconda grande festa il 14 aprile, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli che accompagneranno anche questo fine settimana di aprile.I chioschi, già operativi a pieno ritmo, sono pronti ad accogliere gli ospiti desiderosi di trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, della buona musica e del buon cibo. Per l'intera giornata, Torre Quetta si trasformerà in un luogo di festa, offrendo agli ospiti l'opportunità di godersi l'aperitivo mattutino e quello pomeridiano, per poi continuare fino a sera con una serie di eventi pensati per tutte le età.Il programma degli eventi è variegato e promette di assicurare il divertimento per tutti i gusti: