Castellana Grotte per sette giorni capitale della Scienza e della Tecnologia

CASTELLANA GROTTE - Tecnosofia, innovazione e umanesimo della scienza arrivano a Castellana Grotte, grazie ad un Festival organizzato dall’“IISS Luigi Dell’Erba”. Le "Giornate della Scienza e della Tecnologia", giunte quest'anno alla loro settima edizione, si svolgeranno sotto il titolo "Human Prompts: scoperte, dialoghi e visioni del futuro", offrendo un arricchimento del set di strumenti per gli studenti e stimolando riflessioni e input per il mondo esterno, che dovrà accogliere questi futuri cittadini e lavoratori.“Vogliamo essere un hub di pratica, didattica, conoscenza, ma anche di riflessione sui temi sensibili della rivoluzione digitale, tra questi quello dell’Intelligenza Artificiale – dice la dirigente scolastica dell’“IISS Luigi Dell’Erba”, Teresa Turi - Oggi, si dice che l'IA stia riducendo a quasi zero il costo di creazione delle idee, aprendo la via a una potenziale esplosione di creatività. L'intelligenza artificiale non si limita a replicare o ricombinare ciò che già conosciamo, ma sta emergendo come catalizzatore per l'innovazione e l'inventiva umana, per questo penso a Humphry Davy, luminare della chimica e della fisica, e alla sua visione multidisciplinare. Un chimico per lui doveva avere nozioni di matematica, fisica, lingue, storia naturale e letteratura per alimentare l'immaginazione e cercare analogie, interpretando la chimica della natura anche attraverso la lente del linguaggio poetico”.A Castellana, dal 15 al 21 aprile, arrivano accademici, scienziati, ricercatori, provenienti dal mondo dell’Università, degli Istituti di Ricerca e dal mondo dell’impresa, ma non solo.Nello Special Weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile, le “Giornate della Scienza e della Tecnologia” aprono al pubblico e nell’Aula Magna dell’“IISS Luigi Dell’Erba Luigi” arrivano vere e proprie star della divulgazione scientifica ed etica, dal prof. Vincenzo Schettini de “La fisica che ci piace”, al chimico organico di “Chimicazza”, fino a don Rava, pseudonimo del giovane sacerdote Alberto Ravagnani.Due giorni di conferenze, pièce teatrali, influencer scientifici, laboratori ed esperimenti in diretta, destinati ad appassionati, famiglie, e a tutta la comunità che potrà partecipare gratuitamente al weekend delle “Giornate della Scienza e della Tecnologia” prenotando la propria presenza attraverso il portale di Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornate-della-scienza-e-della-tecnologia-2024-860352897677 ).I visitatori potranno indossare visori e sperimentare la realtà aumentata, assistere ad esperimenti di fisica o analisi chimica, nonché interagire con robot umanoidi, assistere da vicino alle evoluzioni di “Go2” la cane-robot (piattaforma quadrupede dotata di sensoristica ed equipaggiamento per la navigazione autonoma) in dotazione alla scuola, che insegna ai ragazzi come sviluppare i primi algoritmi di robotica. Il pubblico potrà partecipare a giochi, assistere a spettacoli teatrali o sperimentare la visita all’interno di una Escape Room a tema.Un appuntamento da non perdere, che conta sulla partnership del Comune di Castellana Grotte, delle Grotte di Castellana, dell’IRCCS "Saverio de Bellis" e della società Never Before Italia.L’appuntamento di apertura del Festival è lunedì 15 aprile alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’IISS “Lugi ell’Erba” a Castellana Grotte, con l’inaugurazione delle “Giornate della Scienza e della Tecnologia” e il saluto delle autorità.