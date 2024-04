Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno al Masters 1000 di Madrid

- Nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, l'italiano Flavio Cobolli ha conquistato una vittoria impegnativa contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, qualificandosi così per il terzo turno. Cobolli ha mostrato determinazione e grinta sul campo, superando le difficoltà e dimostrando il suo valore.In un'altra partita avvincente, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dominato il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un netto 6-3 6-3, garantendosi anch'egli un posto nel terzo turno. La sua prestazione è stata caratterizzata da un gioco aggressivo e ben orchestrato.Il kazako Andrej Rublev ha dimostrato la sua forza vincendo un combattuto match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 6-4, mentre l'olandese Tallon Griekspoor ha sconfitto il danese Holger Rune con un solido 6-4 4-5 6-3.Nel torneo femminile, Jasmine Paolini ha impressionato con una convincente vittoria per 6-3 6-2 contro la francese Caroline Garcia, volando così agli ottavi di finale. La russa Mirra Andreeva ha dominato l'incontro con la ceca Marketa Vondrousova con un chiaro 7-5 6-1.Altre vittorie femminili includono quella della russa Darja Kasatkina che ha sconfitto la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova con un combattuto 7-6 7-5, mentre la kazaka Elena Rybakina ha superato l'egiziana Mayar Sherif con un netto 6-1 6-4. Infine, la ceca Sara Beylek ha prevalso con un chiaro 6-3 6-1 sull'americana Ashlyn Krueger.Il torneo continua a regalare emozioni e sorprese, con i giocatori e le giocatrici che si sfidano per accedere alle fasi successive e conquistare il prestigioso titolo del Masters 1000 di Madrid.