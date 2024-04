Tananai conquista le radio con il nuovo singolo 'Veleno'

MILANO - A meno di un mese di distanza dall’uscita, “Veleno”, il nuovo singolo di Tananai, conquista la vetta delle principali classifiche radiofoniche. Il brano, infatti, è #1 in radio sia nella classifica generale sia nella classifica italiana e anche nella classifica tv, confermando l’apprezzamento da parte del grande pubblico per l’artista.









Scritto da Tananai, che ne ha curato anche la produzione insieme a Davide Simonetta, “Veleno”, disponibile dal 15 marzo, è il primo singolo dell’artista per Eclectic Records/Capitol Records Italy. Il singolo è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi.