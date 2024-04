Difesa, Turco (M5S): 'Taranto perde ancora pezzi della Marina Militare'

- "Lo scorso anno, a partire da metà maggio, vennero trasferite le attività di manutenzione della portaerei Cavour, nave Ammiraglia della Marina Militare italiana, da Taranto a Palermo. Secondo il Ministro Crosetto ciò venne deciso per la mancanza di disponibilità dell'arsenale ionico a svolgere le opere necessarie. Depositai anche un'interrogazione affinché il Ministro scongiurasse che le conseguenze di tali scelte non ricadessero pesantemente sui lavoratori e sulle imprese coinvolte, ma il Ministro, ad oggi, non ha ancora risposto. Sovviene, tuttavia, il sospetto che il Governo Meloni stia penalizzando Taranto sotto tutti i punti di vista. A ulteriore dimostrazione si apprende che anche la nave Trieste lascerà Taranto per stazionare a La Spezia. Se a questo si aggiunge che la portaerei Garibaldi è prossima al disarmo, per il capoluogo ionico si delinea un trend preoccupante, che potrebbe colpire pesantemente i lavoratori della filiera, nel totale silenzio dei parlamentari di maggioranza che dovrebbero rappresentare gli interessi del territorio".