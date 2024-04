Taranto, giovedì 11 aprile nel Teatro Orfeo la Stagione Concertistica programma 'Chopin concert' con l’Orchestra della Magna Grecia

TARANTO - Giovedì 11 aprile, alle 21.00, nel Teatro Orfeo di Taranto, la Stagione Concertistica programma "Chopin concert", con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Brian Liao, con Giuseppe Greco al pianoforte in veste di solista. In programma l’esecuzione del celebre Concerto n° 1 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, unitamente alle "Variazioni Haydn" di Johannes Brahms. Ingresso: Poltronissima 30euro+prevendita; Platea e Prima galleria 20euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 10euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto (3929199935). - Giovedì 11 aprile, alle 21.00, nel Teatro Orfeo di Taranto, la Stagione Concertistica programma "Chopin concert", con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Brian Liao, con Giuseppe Greco al pianoforte in veste di solista. In programma l’esecuzione del celebre Concerto n° 1 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, unitamente alle "Variazioni Haydn" di Johannes Brahms. Ingresso: Poltronissima 30euro+prevendita; Platea e Prima galleria 20euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 10euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto (3929199935).





«Dopo alcune parentesi dedicate ad altri generi musicali – dice il Maestro Piero Romano, Direttore artistico della Orchestra Magna Grecia – questa volta si torna alla bellezza senza tempo del repertorio classico. Abbiamo affidato questo straordinario programma nelle mani di Giuseppe Greco, uno dei pianisti più promettenti sulla scena nazionale, con l’Orchestra della Magna Grecia guidata dal giovane direttore taiwanese Brian Liao, che sta bruciando tappe di una carriera straordinaria».





La Stagione Eventi musicali 2023/2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dalla stessa ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio, quali BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.





Il "Concerto n° 1" per pianoforte e orchestra fu scritto da Chopin a soli venti anni, nel 1830, e fu eseguito a Varsavia, con il compositore come solista, durante uno dei suoi concerti di “addio” prima di lasciare la Polonia. Lo stesso Chopin dedicò parole di affetto a questa sua composizione, definendo la Romanza come «una meditazione nel bel tempo primaverile durante il chiaro di luna». Alla vigilia della partenza, fissata per il 2 novembre 1830, Chopin fu calorosamente festeggiato dagli amici che, dolorosamente consapevoli del presagio futuro, donarono al giovane compositore e pianista una Coppa d’argento, contenente alcune zolle di terra polacca.





Le "Variazioni Haydn", invece, è un’opera in forma di tema e variazioni, composta da Johannes Brahms nell’estate del 1873: consiste in un tema in si bemolle maggiore basato su un corale dedicato a Sant’Antonio, otto variazioni e un finale. L’opera fu pubblicata in due versioni: per due pianoforti, scritta prima ma designata op. 56b e, per orchestra, designata op. 56a. La versione orchestrale è meglio conosciuta e molto più ascoltata rispetto alla versione per due pianoforti. Si dice spesso che sia il primo insieme indipendente di variazioni per orchestra nella storia della musica.





Brian Liao, il giovane direttore d’orchestra taiwanese, residente a Parigi, è rapidamente emerso sulla scena internazionale, vincendo Concorsi internazionali e dirigendo in molti Paesi nel mondo. Fra le altre, ha diretto la London Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National d’ile de France, la Seoul Philharmonic Orchestra, la South Denmark Philharmonic, la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, la Taipei Symphony Orchestra, la National Taiwan Symphony Orchestra, la Lucern Festival Strings, la Croatia Radio Symphony Orchestra e l’Orchestra Cinese di Taiwan.





Giuseppe Greco, docente di pianoforte del Conservatorio "Egidio Romualdo Duni" di Matera, si è diplomato a soli quindici anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, per poi perfezionarsi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, diplomandosi a soli diciannove anni con il massimo dei voti e la lode. Si è esibito come solista e con orchestre in diverse città italiane ed europee, raccogliendo sempre un consenso di pubblico e di critica per la sua sensibilità interpretativa e per le qualità tecniche. All’attività di solista affianca quella cameristica in diverse formazioni come quella in duo col celebre pianista Bruno Canino e quella col soprano Maria Laura Iacobellis.