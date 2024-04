Taranto vince 2-0 contro il Potenza: Valietti e Bifulco firmano la vittoria

- Il Taranto ha ottenuto la sua dodicesima vittoria interna della stagione nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, prevalendo con un solido 2-0 sul Potenza presso lo stadio "Iacovone". Il match è stato caratterizzato da una prestazione convincente degli jonici, che hanno dominato il campo e conquistato tre punti preziosi.La svolta della partita è arrivata nel primo tempo al 20º minuto, quando Valietti ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa vincente su cross di Orlando. Il Taranto ha poi raddoppiato nel secondo tempo al 39º minuto grazie a Bifulco, il quale ha segnato con un preciso tocco rasoterra di destro su assist di Valietti.Questa è stata la diciassettesima vittoria in questa stagione per i rossoblu pugliesi, che si collocano ora al quinto posto in classifica con 56 punti. La vittoria di oggi garantisce al Taranto la qualificazione matematica per i playoff, un obiettivo importante per la squadra che ambisce a salire di categoria.Dall'altra parte, il Potenza ha subito la sua decima sconfitta esterna della stagione, portando così il totale delle sconfitte nel girone C di Serie C a quattordici. Attualmente, il Potenza si trova al tredicesimo posto in classifica con 41 punti, insieme al Messina, e dovrà cercare di rimettersi in carreggiata nelle prossime partite per evitare ulteriori complicazioni nella lotta per la salvezza.In conclusione, la vittoria del Taranto sul Potenza rappresenta un importante traguardo per la squadra pugliese, mentre il Potenza si trova ad affrontare una fase critica, cercando di migliorare le proprie prestazioni per evitare il pericolo retrocessione.