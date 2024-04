Monopoli vince 1-0 contro il Giugliano: Tommasini decide la partita

- Nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli ha conquistato la sua quinta vittoria esterna della stagione, imponendosi con un risultato di 1-0 sul Giugliano presso lo stadio "De Cristofaro". Il momento decisivo della partita è giunto al 41º minuto del secondo tempo, quando Tommasini ha segnato la rete vincente con una splendida girata al volo su cross di Borello.Per il Monopoli si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo, confermando una fase positiva per la squadra pugliese. Questa vittoria segna anche la terza consecutiva per il Monopoli, che si sta ritagliando uno spazio importante in questa fase del torneo.Con questa nona vittoria, il Monopoli, guidato dal tecnico Roberto Taurino, si posiziona al quintultimo posto in classifica con 39 punti, insieme al Catania. Questo successo rappresenta un passo avanti per il Monopoli nella lotta per la sopravvivenza in Serie C.Dall'altra parte, il Giugliano ha subito la sua settima sconfitta interna della stagione, accumulando così la quattordicesima sconfitta nel girone C di Serie C. Attualmente, il Giugliano si trova al settimo posto in classifica con 52 punti, evidenziando una stagione altalenante per la squadra campana.In sintesi, la vittoria del Monopoli sul Giugliano rappresenta un importante traguardo per la squadra pugliese, mentre il Giugliano si trova ad affrontare una fase critica, cercando di risollevarsi dopo questa sconfitta casalinga.