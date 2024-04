Volo Londra - Milano: si spegne il motore in volo aereo atterra in emergenza

MILANO - Atterraggio d'emergenza, il 4 aprile 2024, a Milano Linate per un aereo Airbus A320-200 della British Airways, targato G-EUYD che effettuava il volo BA-568, proveniente da Londra Heathrow, EN (Regno Unito) a Milano Linate (Italia), a causa di un malfunzionamento al motore che ne ha comportato lo spegnimento. Il velivolo ha avuto il guasto al motore (V2527) mentre si era avvicinato a Linate.Il pilota si è posizionato con un solo motore funzionante sul corridoio di ingresso per l'aeroporto milanese, quindi ha manovrato verso la pista 35 per un atterraggio in sicurezza dove veniva spento e successivamente rimorchiato sul piazzale. Di conseguenza l'equipaggio ha subito attivato tutte le procedure di sicurezza previste. Una volta atterrato, l'equipaggio, dopo aver bloccato l'aeromobile e spento i motori, ha avviato le procedure di sbarco dei passeggeri che sono avvenute senza conseguenza. Lo staff tecnico della British Airways è ora impegnato nei controlli per scoprire la cause dell'evento, mentre il volo di ritorno è stato cancellato.L'aereo dell'incidente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra a Milano due giorni dopo. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato l'inchiesta di propria competenza "sull'inconveniente grave" a causa dell'accensione della spia che segnalava un malfunzionamento al motore che è stato spento. L'Agenzia ha anche disposto l'invio di un proprio tecnico investigatore all'aeroporto di Milano per svolgere un primo sopralluogo per raccogliere elementi per l'indagine.