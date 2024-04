Teatro Kismet di Bari, 'Bestia da Stile': un esperimento di teatro totale

BARI - Il Teatro Kismet di Bari presenta, nell'ambito della stagione 2023.24 'Bagliori', lo spettacolo "Bestia da Stile", un suggestivo progetto di ricerca che celebra le parole di Pier Paolo Pasolini e si muove tra coordinate multiple tra mito e contemporaneità, tra vita poetica e storia delle società, tra soggettività e populismo.Lo spettacolo, in scena sabato 4 maggio 2024 alle ore 21:00, offre al pubblico un'esplorazione profonda attraverso la figura del giovane studente di filosofia Jan Palach, il dissidente cecoslovacco che nel 1969 si diede fuoco per protestare contro l'invasione sovietica, segnando così la fine della "Primavera di Praga" di Alexander Dubček.Curata da Andrea Cramarossa, la messa in scena del testo pasoliniano promette di far emergere la figura di Jan Palach in tutta la sua potenza ideale, trasformando il nostro corpo in fuoco e trasfigurandosi in un altro elemento fisico, per acquistare una dimensione immortale.Il progetto coinvolge un cast eccezionale composto da Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Caterina Orlando, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci e Maurizio Sarni, con la regia di Andrea Cramarossa. La scenografia sarà curata da Silvia Cramarossa, mentre il disegno luci porterà la firma di Roberto De Bellis.I biglietti per lo spettacolo, che partono da un prezzo di 14 euro, sono disponibili presso il botteghino del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Gli appassionati del teatro possono anche optare per abbonamenti a prezzi agevolati, che permettono di accedere alla programmazione serale e pomeridiana, oltre che a specifiche combinazioni di spettacoli.Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il botteghino del Kismet al numero 335 8052211. La Stagione completa è consultabile sul sito www.teatridibari.it, dove è possibile trovare dettagli sulla programmazione e sui singoli spettacoli.