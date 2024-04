Teheran dopo l'attacco contro Israele: 'Non vogliamo guerra con Usa, ma pronti ad agire'

L'Iran ha effettuato un'offensiva su larga scala nei confronti dello Stato ebraico. Utilizzati centinaia di droni e missili, intercettati in gran parte dall'Iron Dome. Secondo Teheran "l'attacco può dirsi concluso". Ma Israele annuncia subito una risposta militare nelle prossime ore. Netanyahu: "Siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco".Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che, per il momento, gli Stati Uniti rallenteranno la risposta di Israele all'attacco dell'Iran. Tuttavia, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha avvertito che Israele esigerà un prezzo per l'aggressione, nel momento e nel modo che riterrà più opportuni.La delegazione iraniana all'Onu ha dichiarato che Teheran non vuole impegnarsi in un conflitto con gli Stati Uniti, ma si riserva il diritto di rispondere a eventuali operazioni militari americane.Dall'altra parte, Israele ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di imporre tutte le sanzioni possibili contro l'Iran in risposta all'attacco. In Italia, dopo l'attacco dell'Iran a Israele, è stata dichiarata massima allerta, con un aggiornamento degli obiettivi sensibili da tenere sotto controllo.Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e dell'intelligence.Inoltre, stasera si riuniranno le commissioni Esteri di Camera e Senato, con le audizioni di Antonio Tajani e Maurizio Crosetto, per discutere della situazione e delle possibili azioni da intraprendere a livello internazionale.