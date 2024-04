Inter-Cagliari finisce 2-2: nerazzurri ancora a +14 dal Milan

Inter fb

L'Inter non approfitta del pareggio del Milan contro il Sassuolo. Al Meazza i nerazzurri si fanno rimontare due volte dal Cagliari di Ranieri. Il derby della Madonnina della prossima settimana sarà decisivo per la matematica vittoria interista. Lautaro, squalificato, guarda la gara dalla tribuna insieme ai settantamila di San Siro. Si respira aria di vittoria confermata dalla rete del vantaggio di Thuram servito puntualmente da Sanchez.L'Inter come al solito manovra con i supporti di Bastoni e Bisseck (Pavard è fermo un turno). Prima dell'1-0 Barella riscalda i guanti di Scuffet e il centrocampista ex rossoblu, realizza un favoloso gol di testa, ma in posizione di fuori gioco. La squadra di Ranieri si difende con la personalità di Mina e affonda che le ripartenze di Luvumbo che impensierisce Sommer almeno in tre occasioni. I nerazzurri vengono braccati dagli avversari e mancano della lucidità sotto porta, ma continuano ad attaccare anche nella ripresa dove Dimarco di voleè obbliga agli straordinari Scuffet.La squadra di Inzaghi lascia spazi in difesa e così i sardi raggiungono il pareggio con il pimpante Luvumbo che serve Shomurodov che calcia a botta sicura. San Siro ammutolisce per qualche minuto allora Inzaghi inserisce Carlos Augusto, Frattesi, Arnautovic e si riprende il vantaggio dal dischetto su cui Calahnoglu è ancora infallibile. Il Cagliari non si lascia abbattere e mentre l'Inter cerca la rete della rete della sicurezza, gli spazi difensivi permettono ai neo entrati Viola e Lapadula di tenere il popolo nerazzurro con il fiato in sospeso.Proprio i due uomini di Ranieri sono i protagonisti del 2-2. La palla rimpallata sulla schiena di Lapadula finisce sul sinistro di Viola che calcio rasoterra alla sinistra di Sommer. Il forcing interista non è brillante, e ancora il duo cagliaritano crea i presupposti per lo sgambetto, ma il colpo di testa di Viola sulla ripartenza di Lapadula è bloccata da Sommer. Non c'è più tempo, appuntamento al Meazza per il derby-scudetto.