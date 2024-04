Teleperformance Italia riceve l'Italian Reputation Award per le politiche a favore del benessere e dello sviluppo delle persone

TARANTO - Teleperformance Italia ha ricevuto l'Italian Reputation Award a New York, un prestigioso riconoscimento per le politiche aziendali mirate al benessere e allo sviluppo delle persone. Il premio è stato ritirato dall'amministratore delegato Diego Pisa, che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto a Taranto e Fiumicino nel rivoluzionare le politiche aziendali.L'Italian Reputation Award è promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di New York, Reputation Research, ReteImpresa, Progetto Alfa, IARL – Italian American Reputation Lab e Federmanager Academy. Questo riconoscimento viene assegnato a personalità italiane che si sono distinte per la loro reputazione, sostenibilità e innovazione, contribuendo anche alla promozione dell'Italia nel mondo.Diego Pisa ha commentato l'emozione nel ricevere il premio, sottolineando che questo riconoscimento è frutto del lavoro di un'intera squadra che si impegna per il benessere e lo sviluppo dell'azienda e delle famiglie coinvolte. Ha inoltre evidenziato l'importanza di questa realizzazione, soprattutto perché avviene nel Mezzogiorno d'Italia, spesso associato a disoccupazione e mancato sviluppo.Il premio è stato consegnato a Teleperformance Italia per il contributo e l'impegno nel promuovere il benessere e lo sviluppo delle persone attraverso un ambiente di lavoro inclusivo e motivante. Si tratta di un riconoscimento alle significative trasformazioni attuate nelle sedi dell'azienda negli ultimi cinque anni.Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, ha elogiato Teleperformance Italia come un'eccellenza imprenditoriale capace di coniugare occupazione, responsabilità, produzione, sostenibilità, welfare aziendale, flessibilità e innovazione. Ha espresso l'auspicio che questa realtà continui sulla stessa strada.Il premio è stato consegnato a diverse personalità, tra cui Allegra Baistrocchi, Leonora Armellini, John Viola e Basil Russo, Franco Rossi, Mauro Porcini, Giuseppe Romano, Gianmario Bertollo e Maria Sole Pavan, Marco Chiellini, Anna Rondolino, Alessia Panella e Maria Azzurra Rinaldi. Il premio consiste in una moneta incisa con l'immagine di Euclea, la dea della reputazione, realizzata dal maestro artigiano Marco de Luca.