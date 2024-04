Torna al Teatro Kismet di Bari lo spettacolo 'Frankenstein (A Love Story)' dei Motus

credits: Ilaria Depari





Per ulteriori informazioni è possibile contattare il botteghino del Kismet al numero 335 805 22 11 o consultare il sito www.teatridibari.it

BARI - Nell'ambito della rinomata Stagione Bagliori, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari, il Teatro Kismet di Bari accoglierà sabato 6 aprile alle ore 21 il nuovo spettacolo dei Motus, intitolato "Frankenstein (A Love Story)". Ideato e diretto da Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, fondatori della Compagnia Motus, lo spettacolo promette di offrire al pubblico una visione innovativa e coinvolgente della celebre storia creata da Mary Shelley."Frankenstein (A Love Story)" è descritto come un progetto che combina diversi episodi e il desiderio di rivitalizzare l'inanimato, ricomponendo pezzi letterari in un'opera che riflette lo stesso concetto di "Frankenstein". Con un cast composto da Silvia Calderoni, Alexia Sarantopoulou ed Enrico Casagrande, lo spettacolo esplora il tema del mostruoso e dell'umano attraverso una narrazione avvincente e suggestiva.Dopo la rappresentazione, nel foyer del Teatro Kismet, avrà luogo l'evento "Lo Spettatore Critico", durante il quale la compagnia Motus incontrerà il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico, al giornalista de La Repubblica Bari Antonio Di Giacomo, allo storico delle scienze dell'Università di Bari e saggista Francesco Paolo de Ceglia e a Francesca Romana Recchia Luciani, professore ordinario del Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell’Università di Bari.Nel foyer sarà presente anche lo stand dell'associazione culturale "Un panda sulla luna", che gestisce una libreria a Terlizzi, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare libri e ricevere consigli di lettura. Inoltre, l'associazione organizzerà la presentazione a Bari del libro "Denti da latte" di Silvia Calderoni, in programma per domenica 7 aprile alle ore 19 presso La Ciclatera, con un dialogo tra l'autrice e Teresa Ludovico.La Stagione Bagliori del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.I biglietti per la Stagione serale 2023.24 "Bagliori" sono disponibili al botteghino del Kismet e online sul circuito Vivaticket, con prezzi a partire da 14 euro.