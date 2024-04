Palazzo di Città celebra i 70 anni della Pasticceria Boccia di Bari

BARI - Nella suggestiva cornice dell'aula consiliare di Palazzo di Città, il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone hanno reso omaggio questa mattina a Giovanni Boccia, conferendogli una speciale targa di riconoscimento dell'amministrazione comunale. Il motivo? I 70 anni di attività della rinomata "Pasticceria Boccia", un punto di riferimento per gli amanti della tradizione dolciaria barese, simbolo di eccellenza e professionalità nel settore.Il sindaco Decaro ha sottolineato l'importanza di individui come Giovanni Boccia, che con il loro impegno lasciano un'impronta indelebile nella comunità. "I baresi non hanno bisogno di supereroi, ma di eroi quotidiani", ha dichiarato Decaro, evidenziando il contributo di persone come Boccia allo sviluppo della società. La Pasticceria Boccia, ha continuato il sindaco, è diventata un pezzo di storia della città, accompagnando con dolcezza i baresi nei momenti più significativi.Emozionato, Giovanni Boccia ha raccontato la storia di successo della sua famiglia, iniziata negli anni '50 quando suo padre Francesco decise di investire nel territorio barese portando con sé un metodo innovativo di fare pasticceria. Con impegno e sacrificio, la famiglia Boccia ha lavorato instancabilmente per offrire prodotti di alta qualità ai propri clienti. Il rispetto per il cliente è sempre stato al centro del loro operato, ha sottolineato Boccia, aggiungendo che questo è stato il messaggio chiave trasmesso da suo padre.L'assessora Carla Palone ha sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare le tradizioni artigianali, auspicando che le giovani generazioni possano continuare a portare avanti con convinzione queste belle tradizioni.L'evento è stato un momento speciale di celebrazione e gratitudine nei confronti della Pasticceria Boccia e della sua lunga storia di successo e dedizione alla città di Bari.