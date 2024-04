Asta di beneficenza: maglie del Lecce per la Fondazione Nadia Toffa a favore dei bambini oncologici

LECCE - La Fondazione Nadia Toffa ha lanciato un'asta benefica per finanziare uno studio a favore dei bambini affetti da tumori oncologici a Lecce. In totale sono messe all'asta 5 maglie, indossate in due partite cruciali dal Lecce, di cui tre nella partita contro l'Empoli e due nell'incontro con la Roma.Le maglie in questione portano i nomi dei giocatori e le relative numerazioni: Krstovic con il numero 9, Dorgu con il 13 e Kaba con il 77, indossate nella partita Empoli-Lecce del 11 dicembre 2023, e Gendrey con il 17 e Oudin con il 10, utilizzate nell'ultima partita contro la Roma, datata 1 aprile 2024.Tutte le maglie verranno messe all'asta su eBay, con il ricavato destinato a finanziare uno studio condotto in collaborazione tra il Polo Oncologico Giovanni Paolo II di Lecce e il Bambin Gesù di Roma. L'obiettivo dello studio è rendere la fase della cura meno invasiva per i bambini affetti da tumori, puntando a ottenere farmaci in grado di agire solo sulle cellule tumorali, riducendo gli effetti collaterali della chemioterapia.L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella ricerca oncologica pediatrica, offrendo speranza e sostegno alle famiglie colpite da questa difficile malattia. La Fondazione Nadia Toffa invita tutti coloro che desiderano contribuire a partecipare all'asta benefica e a sostenere questa nobile causa.L'asta è già aperta su eBay ed è possibile parteciparvi direttamente dalla pagina della fondazione all'indirizzo https://www.ebay.it/usr/fondazionenadiatoffaonlus . Ogni contributo sarà prezioso per aiutare i bambini affetti da tumori a ricevere cure più efficaci e meno invasive.