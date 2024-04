Tragedia al 'Giro delle Vigne': ciclista muore durante la competizione nel Basso Molise

Una tragedia ha colpito il "Giro delle Vigne", la competizione ciclistica che si snoda tra borghi e vigneti del basso Molise. Enzo Mansi, un ciclista di 59 anni originario di Cerignola, ha perso la vita a causa di un malore improvviso durante la gara. Il suo corpo è stato trovato riverso per terra nei pressi di una cunetta tra Nuova Cliternia e Portocannone.Nonostante l'intervento tempestivo del 118, purtroppo per Mansi non c'è stato nulla da fare. La morte sembrerebbe essere avvenuta diverse ore prima del ritrovamento del corpo. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa di determinare se sarà necessario eseguire un'autopsia per chiarire le cause del decesso.L'incidente ha gettato nel dolore e nello sconcerto tutti i partecipanti e gli organizzatori del "Giro delle Vigne". Mansi, appassionato ciclista, si trovava a vivere la sua passione in una delle competizioni più amate della regione, quando il destino ha improvvisamente interrotto la sua corsa.La comunità ciclistica e gli abitanti del basso Molise si stringono attorno alla famiglia di Enzo Mansi in questo momento di profondo dolore, mentre le autorità stanno indagando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla sua tragica scomparsa.