Vittoria cruciale per la Virtus Francavilla Fontana: batte il Catania 1-0

- Nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, la Virtus Francavilla Fontana ha ottenuto la sua settima vittoria interna prevalendo per 1-0 sul Catania presso la "Nuovarredo Arena". La partita è stata caratterizzata dalla rete decisiva segnata dagli ospiti al 11º minuto del secondo tempo da Artistico, con una precisa conclusione di destro in diagonale, superando in dribbling il portiere Castellini del Catania.Questa vittoria è stata fondamentale per la Virtus Francavilla Fontana, che si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 33 punti. È stata la settima vittoria nel girone C di Serie C per i biancazzurri, che hanno dimostrato di essere una squadra capace di ottenere risultati positivi anche contro avversari di prestigio come il Catania.Per il Catania, invece, questa è stata l'undicesima sconfitta esterna in questo torneo e la terza consecutiva. Attualmente si trovano al quindicesimo posto in classifica con 39 punti, alla pari con il Monopoli. La sconfitta ha rappresentato un duro colpo per gli etnei, che cercavano di mantenere una posizione di classifica più confortevole in vista della fase finale del campionato.La Virtus Francavilla Fontana può festeggiare una vittoria importante che la avvicina alla salvezza, mentre il Catania dovrà lavorare duramente per invertire il trend negativo e ottenere risultati positivi nelle prossime partite per raggiungere i propri obiettivi stagionali.