Tragedia alla centrale elettrica di Suviana: inchiesta aperta per disastro e omicidio colposo

Una tragedia ha colpito la centrale elettrica di Enel Green Power a Suviana, scatenando l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Bologna. Tre operai hanno perso la vita, mentre altri quattro sono dispersi e le speranze di trovarli si assottigliano sempre di più. Cinque persone sono rimaste ferite, ricoverate con gravi ustioni.I reati ipotizzati sono disastro e omicidio colposo, con un focus particolare sulle verifiche riguardanti il collaudo e i subappalti. Si sta indagando sull'ipotesi di errore umano come causa della tragedia.La notizia ha scatenato una forte reazione da parte dei sindacati, che esprimono rabbia e frustrazione verso ciò che definiscono un "lavoro che uccide ancora". Si sollevano interrogativi sulla responsabilità delle vittime e su chi fossero i loro datori di lavoro.In risposta alla tragedia, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero di otto ore a Bologna, mentre in tutto il paese sono state programmate mobilitazioni e stop per treni, bus e metro nelle principali città.La comunità è sconvolta da questa tragedia e chiede risposte e giustizia per le vittime e le loro famiglie. L'inchiesta in corso cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto e di individuare eventuali responsabilità per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.