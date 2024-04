Monopoli contro Taranto: il derby Cruciale della Serie C

- Il prossimo match tra Monopoli e Taranto promette scintille, con entrambe le squadre che puntano a risultati positivi per ragioni diverse. La partita, in programma domenica 14 aprile alle 20:45 presso lo stadio "Veneziani", si preannuncia come il vero clou della trentaseiesima giornata del girone C di Serie C.Il Monopoli è determinato a conquistare i tre punti per avvicinarsi alla salvezza, mentre il Taranto cercherà il successo per confermarsi al sesto posto in classifica. Entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza di questa sfida e si preparano a dare il massimo sul campo.Nella formazione del Monopoli si prevede la presenza come esterni di De Risio e Iaccarino, con Barlocco nel ruolo di regista. In attacco saranno schierati Tommasini e Grandolfo, pronti a mettere alla prova la difesa avversaria con il loro talento e la loro determinazione.Per il Taranto, Miceli e Mastromonaco agiranno sulle fasce, supportati dal trequartista Bifulco. In avanti, la squadra si affiderà a Simeri e Kanoutè, due attaccanti agguerriti e determinati a segnare il gol della vittoria.L'arbitro della partita sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, in provincia di Napoli, chiamato a dirigere un match che si preannuncia intenso e combattuto.Nell'incontro di andata, il Taranto riuscì a prevalere con un risultato di 1-0 allo stadio "Iacovone", ma ora il Monopoli cercherà di vendicare quella sconfitta e ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.Questo derby è atteso con grande interesse dai tifosi di entrambe le squadre, che sperano di assistere a una partita emozionante e piena di colpi di scena. Con la posta in palio così alta, Monopoli e Taranto scenderanno in campo determinati a conquistare i tre punti e a dare il massimo fino all'ultimo minuto.