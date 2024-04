Tragedia a Gaza: tre figli del leader di Hamas uccisi in un attacco israeliano

Una tragedia ha colpito la famiglia del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, con la morte dei suoi tre figli in un attacco israeliano a Gaza. Nell'attacco sono stati colpiti anche alcuni nipoti del leader palestinese.Il capo dei miliziani ha dichiarato che i suoi figli sono da considerarsi "martiri" e ha sottolineato che la loro morte non indebolirà la determinazione di Hamas. L'Idf (Forze di Difesa Israeliane) ha confermato che le vittime erano "tutti operativi militari di Hamas".Secondo quanto riportato dalla Cnn, nel frattempo, la fazione palestinese sta affrontando difficoltà nel rintracciare 40 ostaggi israeliani, presumibilmente per un accordo in sospeso.Il presidente statunitense Joe Biden ha nuovamente criticato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, esortando Israele ad accettare una tregua di sei-otto settimane. Ha anche aggiunto che non ci sono scuse per non inviare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dove la situazione è sempre più critica a causa del conflitto in corso.