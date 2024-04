Bari, geloso dell'ex: arrestato un giovane per danneggiamento

BARI - La scorsa settimana, un episodio di violenza legato alla fine di una relazione ha scosso la tranquillità di Bari. Un giovane, incapace di accettare la fine della relazione con la sua ex fidanzata, ha manifestato la propria frustrazione in modo estremo, recandosi nel negozio dove lavorava la ragazza e cercando di danneggiare la vetrina dell'attività.La situazione è diventata così critica che è stata necessaria l'intervento della Polizia per sedare la situazione e arrestare il giovane barese, già con precedenti penali. La sua ex fidanzata, visibilmente scossa e in lacrime, ha dichiarato agli agenti che non si trattava di un caso isolato, suggerendo che l'uomo avesse già manifestato comportamenti violenti in precedenza.