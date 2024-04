Tragedia in provincia di Salerno: due carabinieri muoiono in un incidente stradale

SALERNO - Una terribile tragedia ha colpito la provincia di Salerno nella scorsa notte, con la perdita di due giovani carabinieri in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Tra le tre auto coinvolte nell'incidente, vi era anche il veicolo dei militari, che ha segnato la fine prematura di due vite giovanissime.Le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origini pugliesi e in servizio presso la stazione di Campagna. Il tragico incidente ha lasciato anche quattro feriti, tra cui un terzo carabiniere, che sono stati prontamente soccorsi con l'intervento di sei autoambulanze sul luogo dell'incidente.Le comunità di Montesano Salentino e Manfredonia, le città natali dei due giovani carabinieri, si sono unite nel dolore per la perdita dei propri figli. L'amministrazione comunale di Montesano Salentino ha espresso profonde condoglianze alla famiglia Ferraro, ricordando con affetto Francesco Ferraro, e ha annunciato il proclamo del lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari.Anche Manfredonia si stringe al dolore per la perdita del maresciallo Francesco Pastore, originario della città. L'amministrazione comunale ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e ha assicurato che il giovane carabiniere resterà per sempre nei cuori della comunità.La tragica perdita di due giovani vite in un incidente così drammatico ha scosso profondamente le comunità di Montesano Salentino, Manfredonia e l'intera provincia di Salerno, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi li conosceva e li amava. Che il ricordo di Francesco Pastore e Domenico Ferraro sia un segno di speranza e di unità in questi momenti di profondo dolore.