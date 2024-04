'Mister Volare', la storia del grande Modugno raccontata da voce e pianoforte

GIOVINAZZO - Giovinazzo si prepara a celebrare uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi, il leggendario Domenico Modugno, con un evento straordinario che unisce narrazione e musica. Domani, lunedì 8 aprile, alle ore 20.30 presso la sala comunale "San Felice", si terrà "Mister Volare, storia di un successo", una serata dedicata al grande "Mimmo", nato a Polignano a Mare nel 1928.La conferenza-concerto, prodotta da "Angeli ETS" con il sostegno del Comune di Giovinazzo e del Teatro Pubblico Pugliese, sarà un'occasione unica per ripercorrere la straordinaria vita e carriera di Domenico Modugno attraverso le voci e le note che lo hanno reso immortale.Valentino Losito, giornalista e esperto di musica, introdurrà la serata con una panoramica storica sulla vita dell'artista. Successivamente, saranno eseguiti interventi musicali a cura del tenore Gianni Leccese e del talentuoso pianista Ekland Hasa, il quale ha anche curato le trascrizioni musicali per l'occasione.L'evento offrirà un viaggio emozionante attraverso la vita di Domenico Modugno, dalle sue umili origini fino al trionfo mondiale, con particolare attenzione al soprannome che gli è stato attribuito, "Mister Volare", simbolo del suo straordinario successo internazionale.Il costo del biglietto d'ingresso è di 7 euro, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328.4561760.Non perdete l'opportunità di immergervi nella magia della musica e della storia con "Mister Volare", un omaggio speciale a uno degli artisti più amati e influenti della storia della musica italiana.