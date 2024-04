Tragedia a Mottola: incidente stradale sulla SP25, una giovane perde la vita

MOTTOLA - Una tragedia ha colpito la comunità di Mottola sulla strada provinciale 25, dove una ragazza di soli 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente automobilistico. L'auto su cui la giovane viaggiava insieme ad altre quattro ragazze, una 550X, si è schiantata violentemente contro un muro, causando conseguenze drammatiche.La giovane vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto insieme alle altre ragazze rimaste ferite nell'incidente. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, il suo stato era già critico al momento del ricovero e non è stato possibile salvare la sua vita. Attualmente, il corpo della ragazza si trova presso l'ospedale, mentre le altre ragazze coinvolte nell'incidente stanno ricevendo cure mediche. Una delle ragazze è in prognosi riservata, mentre le altre sembrano essere fuori pericolo.Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite e sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riportato, le ragazze stavano tornando a casa dopo aver partecipato a una festa con gli amici, quando si è verificato il tragico incidente.