La Scena dei Ragazzi: Festival 'Tutta Nostra la Città' 2024

Matinée per le scuole: biglietto 3 euro

Spettacolo pomeridiano "Zoologia": costo biglietto unico: € 5 per bambini, € 10 per adulti

Pacchetto Family: 2 adulti + 1 bambino € 20

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare il Comune di Bisceglie o visitare il sito web ufficiale dell'evento. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare il Comune di Bisceglie o visitare il sito web ufficiale dell'evento.

BISCEGLIE - Un'esperienza teatrale coinvolgente e inclusiva si prepara ad animare le strade e i teatri di Bisceglie dal 28 aprile al 5 maggio con "Tutta Nostra la Città", un festival di teatro diffuso dedicato alle nuove generazioni e alle famiglie. L'evento è organizzato dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, e promette di arricchire il tessuto culturale della città con momenti di spettacolo, formazione e divertimento.Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore comunale alla Cultura, Emilia Tota, esprimono la loro convinzione che questa rassegna possa offrire un'opportunità unica di vivere il teatro in tutte le sue sfaccettature, promuovendo al contempo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. "Il teatro è passione, sensibilità, sogno, evasione, inclusione", sottolineano le autorità locali, evidenziando il ruolo fondamentale che questa manifestazione può avere nell'avvicinare le nuove generazioni al magico mondo delle arti performative.Il festival prenderà il via il 28 aprile con una festa dei giochi tradizionali nel centro storico, seguita da una serie di spettacoli e attività coinvolgenti per i più piccoli e le loro famiglie. Tra gli eventi in programma, spiccano gli spettacoli teatrali "Giardini di plastica" e "Il giro della piazza", che si terranno presso il Politeama Italia di Bisceglie il 29 e 30 aprile. Inoltre, il 2 maggio presso la chiesa di Santa Margherita, verrà presentato lo spettacolo "Il principe cerca moglie", consigliato per i bambini a partire dai 6 anni.Dal 3 al 5 maggio, in piazza Regina Margherita, il pubblico avrà l'opportunità di lasciarsi trasportare dalla magia della musica con l'installazione interattiva "La dinamica del controvento", un affascinante carosello musicale che coinvolgerà spettatori di tutte le età.Il festival si concluderà il 5 maggio al Politeama Italia con lo spettacolo "Zoologia", un'opera ideata da Lupa Maimone e con musiche di Marco Caredda, che promette di incantare il pubblico con le sue coreografie e costumi suggestivi.