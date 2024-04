Tragedia a Rimini: donna muore dopo un bagno in mare

RIMINI - Questa mattina, intorno alle 10, una tragedia ha scosso la spiaggia di Rimini, precisamente al bagno 136 di Miramare. Una donna di 37 anni, originaria della provincia di Taranto ma residente nel Milanese, è deceduta dopo un bagno in mare.Sul posto sono intervenuti prontamente la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il 118, tutti allertati da un uomo che ha tentato disperatamente di soccorrere la donna. Pare che il primo ad accorgersi delle difficoltà della vittima sia stato un giovane di origine nordafricana, che non ha esitato ad entrare in mare per aiutarla. Il coraggioso ragazzo ha rischiato di annegare a sua volta, ma è riuscito a trascinare la donna a riva.Nonostante i tentativi disperati dei sanitari del 118, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore, purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.L'intera comunità è scossa da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di profondo dolore. Le indagini sono in corso per comprendere le circostanze esatte di questo incidente e per garantire che non si ripeta in futuro una simile tragedia.