Tre indagati per la morte di Angelo Cotugno sul cantiere della nuova superstrada Taranto-Avetrana

TARANTO - Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per fare chiarezza sulla morte di Angelo Cotugno, il 59enne di San Marzano di San Giuseppe morto folgorato il 9 aprile sul cantiere della nuova superstrada che collegherà Taranto ad Avetrana.Gli indagati sono il titolare della ditta impegnata sui lavori stradali, il proprietario del mezzo sul quale era al lavoro Angelo Cotugno e un operaio presente al momento dell’incidente. L’ipotesi di reato è quella di concorso in omicidio colposo, riferito a possibili violazioni delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.L'autopsia sul corpo di Cotugno è in programma domani, venerdì 12 aprile. Un ruolo chiave avrà la relazione tecnica degli ispettori dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).La comunità di San Marzano di San Giuseppe è profondamente scossa dalla tragedia e attende con ansia i risultati delle indagini per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla morte di Cotugno.