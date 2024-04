Tragedia a San Donato di Lecce: morto il medico di base Armando Rotondo

SAN DONATO DI LECCE - La comunità di San Donato di Lecce è stata colpita da una tragica perdita con la scomparsa improvvisa del dottor Armando Rotondo, medico di base e consigliere comunale, avvenuta nel suo studio. L'allarme è stato lanciato dai suoi familiari quando non è riuscito a rispondere al telefono. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: la causa della sua morte è stata un malore improvviso.Il dottor Rotondo, 66 anni, era una figura di riferimento nella comunità locale, sia come medico che come membro attivo del consiglio comunale. La notizia della sua morte ha lasciato la città di San Donato di Lecce sotto shock. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, in segno di lutto e rispetto per la perdita di una figura così stimata e apprezzata.La scomparsa del dottor Rotondo è stata accolta con grande dolore e commozione da parte di tutti coloro che lo conoscevano e che hanno potuto beneficiare della sua professionalità e umanità nel corso degli anni. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nella comunità locale, dove verrà ricordato con affetto e gratitudine per il suo impegno e la sua dedizione al servizio della salute e del benessere dei cittadini.