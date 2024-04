Tragedia sulla SS100: mamma e figlio le vittime di un incidente mortale

TARANTO - Nel cuore della provincia di Taranto, la comunità di Palagiano è stata scossa da una tragedia devastante che ha colpito una famiglia residente nella zona. Inna Pavlovna Aprilova, una donna bulgara di 41 anni, e suo figlio Alexander Pastore, di soli 12 anni, sono le vittime di un tragico incidente avvenuto ieri sulla SS100, all’altezza dello svincolo per San Basilio.La coppia madre-figlio viaggiava a bordo di una Kia Sportage quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro fatale con un tir guidato da un giovane di soli 24 anni. La violenza dell'impatto ha lasciato la comunità attonita e sconvolta.Il padre della famiglia, un 37enne operaio presso la Leonardo di Grottaglie, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono gravi, con fratture multiple e una forte contusione polmonare. Attualmente è ricoverato nel reparto di ortopedia e la sua prognosi è riservata.Fortunatamente, la figlia minore della famiglia non era presente nel veicolo al momento dell'incidente, ma il dolore per la perdita della madre e del fratello è profondo e dilaniante.Le dinamiche precise dell'incidente devono ancora essere chiarite dalle autorità competenti, mentre la comunità locale è unita nel dolore e nel sostegno alla famiglia colpita dalla tragedia.Alexander, il giovane figlio di Inna Pavlovna, era un appassionato di calcio e giocava come portiere nell’under 12 dell’Asd Calcio Bari. La sua perdita ha scosso profondamente la squadra e la comunità sportiva locale.In questo momento di dolore e tristezza, la comunità di Palagiano si stringe intorno al padre e alla figlia, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo momento così difficile.