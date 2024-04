'Putignano racconta', al via la quinta edizione del premio letterario

Ulteriori informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito web del Comune di Putignano.

PUTIGNANO - Torna il concorso letterario "Putignano Racconta", promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano. La quinta edizione del concorso è dedicata alle storie di donne comuni che hanno lasciato il segno, ispirando gli altri con la loro determinazione e coraggio. Il tema del concorso invita gli autori a raccontare le vite di queste donne straordinarie che hanno fatto la differenza, per se stesse e per chi le ha conosciute.Il premio si articola nelle seguenti sezioni:Sezione Narrativa Inedita (Racconti Brevi) in ItalianoSezione Poesia Inedita in ItalianoSezione Poesia Inedita in VernacoloSezione Junior (3-17 anni)Il tema del concorso, "Storie di donne comuni che hanno fatto la differenza, per sé stesse e per coloro che le hanno conosciute", si ispira alle figure di tre donne significative: Delia del film “C’è ancora domani”, Ida Ramundo protagonista de “La Storia” di Elsa Morante e Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio nel 2023.Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità. Gli elaborati devono essere inviati tramite i moduli Google specificati nell'avviso entro il 15 maggio 2024. La partecipazione è gratuita.Una commissione giudicatrice valuterà i lavori in base a criteri come competenza linguistica, originalità del contenuto, attinenza al tema e creatività. I primi tre finalisti di ogni sezione riceveranno un buono libro e una pergamena, mentre gli altri finalisti riceveranno un attestato di partecipazione.Il concorso offre l'opportunità di esprimere la propria creatività e di celebrare il contributo delle donne comuni che hanno reso il mondo un posto migliore.