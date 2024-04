'ConcerTIAMO': una rassegna musicale per educare e celebrare la musica

COPERTINO - La seconda edizione della rassegna musicale "ConcerTIAMO" prenderà il via lunedì 15 aprile a Copertino con l'evento inaugurale intitolato "Le Grand Tour", diretto dal Maestro Salvatore Cordella. L'evento, originariamente previsto per domenica 14 aprile, è stato posticipato di un giorno per motivi tecnici.Organizzata dall'Istituto Comprensivo Primo Polo di Copertino, guidato da Angela Selvarolo, e dall'associazione "International Arts Company" con la direzione artistica del Maestro Cordella, la rassegna si propone di unire musica e cultura attraverso una serie di eventi che si terranno sia a Copertino che a Nardò. Inoltre, sono previsti incontri con esperti che terranno lezioni nelle scuole, con l'obiettivo di educare i ragazzi sull'importanza della musica.L'appuntamento principale del 15 aprile si svolgerà alle 19:30 presso la chiesa di Santa Chiara a Copertino e vedrà la partecipazione dell'Ensemble Sangineto e del coro di voci bianche "Armonie d'incanto", entrambi diretti dal Maestro Cordella. L'Ensemble Sangineto, composto da Adriano Sangineto, Caterina Sangineto e Jacopo Ventura, proporrà un viaggio musicale che spazierà dalle Alpi al Mediterraneo, reinterpretando brani tradizionali provenienti da tutte le regioni italiane.Il progetto "Le Grand Tour" mira a valorizzare il folklore musicale italiano, mettendo in evidenza le sue ricchezze antropologiche e culturali regionali e creando un legame con altre tradizioni europee. L'obiettivo è quello di creare un connubio armonico tra le melodie tradizionali e gli stili musicali contemporanei, contribuendo così a preservare e diffondere la cultura musicale italiana.La rassegna "ConcerTIAMO" continuerà con altri eventi, tra cui una masterclass per coro di voci bianche a Nardò il 18 aprile, una sessione musicale interattiva il 3 maggio a Copertino e una serata musicale conclusiva il 9 maggio a Nardò, che includerà esibizioni di Veronica Maya e del "Millennium Ensemble".La manifestazione, che gode del sostegno del Ministero della Cultura e di Siae attraverso il programma "Per chi crea", è patrocinata dai Comuni di Copertino e Nardò e si avvale della collaborazione con l'Accademia "Germogli d'arte" di Copertino. La dirigente scolastica Angela Selvarolo ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e ha sottolineato l'importanza di offrire opportunità culturali agli studenti, mentre il Maestro Cordella ha evidenziato il valore educativo e formativo della musica nella crescita armoniosa degli individui.