Trinitapoli: elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

- Trinitapoli si prepara a un'importante iniziativa democratica che coinvolge i giovani della città: l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Numerose scuole aderiscono a un progetto che permette agli studenti di diventare protagonisti attivi nella gestione e nel miglioramento della propria comunità.In questi giorni prende ufficialmente il via l'iter per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Trinitapoli. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla commissione straordinaria composta da Ferri, Guerra e Santoro. L'elezione prevede la scelta di trentaquattro rappresentanti, uno per ogni classe terza, quarta e quinta delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.Le liste di classe devono essere presentate entro il 23 aprile 2024 presso gli istituti scolastici e validate dalla commissione elettorale del comune, che provvederà alla loro pubblicazione. Gli elettori saranno suddivisi in sezioni elettorali distinte per ogni classe, collocate nei tre principali plessi scolastici della città.Le votazioni si terranno il 30 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso i rispettivi plessi. Lo scrutinio avverrà nello stesso giorno, successivamente alla conclusione delle operazioni di voto. La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla commissione straordinaria, che convocherà anche la prima seduta del Consiglio dei Ragazzi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.Durante la prima seduta, i consiglieri eleggeranno con voto segreto il Sindaco dei Ragazzi di Trinitapoli, dando così il via a un'esperienza di partecipazione e responsabilità civica per i giovani cittadini.