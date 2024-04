Galatina: Moda e territorio si incontrano a zéeero

Talk (26 aprile, ore 17:30-18:30): "Esplorare il Futuro, tra Tradizione e Comunicazione". Un confronto tra due realtà, Marche e Puglia, con esperienze imprenditoriali di successo e strategie innovative nel mondo moda e accessori.

Market (26 aprile, ore 18:30-20:30): Un'occasione per scoprire e sostenere le produzioni locali e le iniziative a impatto positivo, con corner shops di artigianato sostenibile e "Salotti creativi" dove conoscere i progetti dei creatori.

Tavole rotonde (27 aprile, ore 18-20): Approfondimenti su tematiche cruciali per il settore, come l'innovazione dei materiali, lo sviluppo prodotto e la conformità normativa.

Iniziative collaterali: Visita gratuita alle terrazze della Chiesa di San Pietro e Paolo (25 aprile, ore 18:30), passeggiata turistico-culturale nel centro storico (26 aprile, ore 10) e laboratorio di frisella e prodotti da forno con degustazione (27 aprile, ore 16).

zéeero vuole essere un'occasione per riflettere sul futuro della moda e per mettere in rete gli attori del territorio che si impegnano per una filiera più sostenibile. L'evento è aperto a tutti gli interessati, con partecipazione gratuita previa registrazione su Eventbrite.