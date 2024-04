Tusiani 100: celebrando il Centenario di Joseph Tusiani

Polo Biblio-Museale di Foggia

FOGGIA - Il quarto appuntamento del programma "Tusiani 100", dedicato alla celebrazione del centenario della nascita dell'illustre intellettuale e poeta sammarchese Joseph Tusiani, si terrà all'Università di Foggia.Dopo tre incontri precedenti, che hanno avuto luogo rispettivamente il 13 gennaio, il 10 febbraio a Monte Sant'Angelo e il 24 febbraio a San Giovanni Rotondo, il programma Tusiani 100 continua il suo percorso celebrativo. L'evento, ospitato nell'Aula Magna "G. Cipriani" dell'Università di Foggia, avrà luogo l'11 aprile 2024 alle ore 17:30, presso il Dipartimento di Studi Umanistici in Via Arpi 176. La professoressa Grazia Maria Masselli terrà una relazione dal titolo "Il latino di Joseph Tusiani: evasione e pudore di un poeta sbarbicato", con l'introduzione di Sebastiano Valerio, titolare di Letteratura Italiana presso la stessa università.Il calendario degli eventi, avviato con la prima manifestazione lo scorso 13 gennaio, si protrarrà fino a maggio 2024. Questo ampio programma è il risultato di uno sforzo congiunto che vede la collaborazione dell'associazione "Amici di Joseph Tusiani A.P.S." - Centro Studi "J. Tusiani" di San Marco in Lamis, insieme alla Biblioteca di Foggia "La Magna Capitana", e il supporto del Circolo LegambienteSud di Monte Sant'Angelo e del Centro Documentazione "L. Sciascia" - Archivio del Novecento di San Marco in Lamis. Importante è anche il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio attraverso i Poli Biblio Museali della Puglia, oltre al sostegno finanziario della BCC di San Giovanni Rotondo e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. L'evento ha anche il patrocinio di vari enti tra cui la Provincia di Foggia, il Parco Nazionale del Gargano, i Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, l'Università degli Studi di Foggia e l'IISS "P. Giannone" di San Marco in Lamis.L'obiettivo ambizioso di questa celebrazione del centenario è quello di contribuire al pieno riconoscimento della statura letteraria e culturale di Joseph Tusiani (San Marco in Lamis, 14 gennaio 1924 - New York, 11 aprile 2020). Tusiani, professore di Letteratura italiana in varie università americane e prolifico traduttore di classici, è considerato uno dei più significativi autori della letteratura italoamericana della seconda metà del Novecento. Poeta poliglotta, ha scritto in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, latino e dialetto garganico), e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Greenwood Prize della Poetry Society of England. L'evento sarà un'occasione per approfondire la sua eredità letteraria e il suo impatto sulla cultura.