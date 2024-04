Vincenzo Capuano apre la sua pizzeria a Bari: un sogno che diventa realtà

BARI - La passione per la pizza e il desiderio di condividere il proprio talento hanno spinto Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza contemporanea nel 2022 e volto noto della trasmissione televisiva "È sempre mezzogiorno", a realizzare un sogno imprenditoriale che va ben oltre il mero aprire una nuova pizzeria. Per Capuano, la nuova sede a Bari rappresenta un messaggio importante, un simbolo di orgoglio e un impegno verso il territorio del Sud Italia.L'annuncio della sua nuova attività è stato condiviso sui social, dove Capuano ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine per l'opportunità di aprire la sua pizzeria nella vivace città di Bari. La sede si trova in via Niccolò Piccinni (158), confermando il continuo interesse e la crescente attrattiva della città per la pizza napoletana di alta qualità.La presenza di altre rinomate pizzerie napoletane come Da Michele ha contribuito a rendere Bari una destinazione sempre più ambita per gli amanti della buona pizza. Ora, con l'arrivo dell'attività di Vincenzo Capuano, la scena culinaria della città si arricchisce ulteriormente, offrendo ai residenti e ai visitatori un'esperienza gastronomica unica e di alta qualità.Nel suo annuncio, Capuano invita calorosamente tutti a partecipare all'apertura della sua pizzeria il prossimo giovedì 4 aprile alle 18. Saranno offerte pizze gratis, eventi e regali per i primi arrivati, oltre alla possibilità di gustare la celebre "Pasta e patate di nonno Enzo", una prelibatezza che promette di conquistare i palati di tutti i presenti.L'entusiasmo di Capuano e la sua dedizione al territorio si traducono non solo in un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza, ma anche in un'opportunità di creare posti di lavoro e valorizzare il marchio e il territorio che lo ospita con affetto. Con più di 1000 pizze pronte a essere servite, Vincenzo Capuano si prepara ad accogliere con gioia e gratitudine l'amata città di Bari nella sua nuova avventura imprenditoriale.