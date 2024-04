Virtus Francavilla Fontana pareggia 0-0 contro il Potenza: si prepara ai Play Out

Nella trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, la Virtus Francavilla Fontana ha pareggiato 0-0 contro il Potenza al "Viviani", ottenendo così il quinto pareggio esterno della stagione. Questo risultato la condanna a disputare i Play Out per evitare la retrocessione in Serie D.La partita è stata caratterizzata da poche occasioni da gol da entrambe le squadre. Nel primo tempo, al 1' Caturano del Potenza ha sfiorato il gol, mentre al 38' Di Marco della Virtus Francavilla Fontana ha mancato per poco l'occasione. Nel secondo tempo, al 23' Di Grazia del Potenza non è riuscito a concretizzare un'opportunità, mentre al 36' Polidori della Virtus Francavilla Fontana non ha trovato la porta. Nel recupero, al 96', Maisto della squadra di Pietro De Giorgio è stato vicino al gol, ma non è riuscito a segnare.Con questo risultato, la Virtus Francavilla Fontana conclude la fase regolare del torneo al penultimo posto in classifica, con 35 punti, insieme al Monterosi. Il Potenza, invece, si posiziona al quintultimo posto con 43 punti, ottenendo il tredicesimo pareggio in questo campionato.La Virtus Francavilla Fontana affronterà i Play Out contro il Monopoli per cercare di evitare la retrocessione in Serie D. Le due gare si disputeranno all'"Nuovarredo Arena" domenica 12 maggio (andata) e al "Veneziani" domenica 19 maggio (ritorno). La squadra dovrà dare il massimo per conquistare la permanenza nella categoria.