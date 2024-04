'Werra', il nuovo lavoro di Altea Chionna debutta il 20 aprile al teatro TEX

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Il 20 aprile, nell’ambito della Stagione di prosa del Comune di San Vito dei Normanni e del Teatro Pubblico Pugliese, debutta al TEX - Il teatro dell’ExFadda "Werra (Storie di donne e di guerra)". In scena Altea Chionna, interprete e regista di questa produzione firmata Teatro Menzatì/TEX - Il teatro dell’ExFadda. - Il 20 aprile, nell’ambito della Stagione di prosa del Comune di San Vito dei Normanni e del Teatro Pubblico Pugliese, debutta al TEX - Il teatro dell’ExFadda "Werra (Storie di donne e di guerra)". In scena Altea Chionna, interprete e regista di questa produzione firmata Teatro Menzatì/TEX - Il teatro dell’ExFadda.





"Werra (Storie di donne e di guerra)" nasce da una scommessa che il Comune di San Vito dei Normanni ha voluto fare con la giovane Altea Chionna, che è sia attrice che regista dello spettacolo.





Il conflitto non è solo la "werra" che fa da sfondo alle vicende narrate, ma è anche quello interno ai personaggi che si avvicendano in scena: quattro donne con quattro punti di vista diversi e complessi. Elemento fondamentale alla messa in scena è il meccanismo teatrale, che coinvolge lo spettatore non solo durante i monologhi, ma anche durante i cambi d’abito strumentali alla costruzione di ogni personaggio.





Questa sfida ha aggregato intorno al progetto un team di giovani professionisti pugliesi del settore, che ha lavorato in sinergia per la costruzione dello spettacolo. Il risultato è un intreccio di storie e di personaggi che hanno l’urgenza di raccontare la propria verità, ponendo domande che non hanno una risposta immediata, ma che innescano delle riflessioni su un argomento doloroso e spietatamente attuale.





INFORMAZIONI:

Werra - Storie di donne e di guerra

con Altea Chionna

drammaturgia: Valeria Simone

regia: Altea Chionna

direttore di scena e luci: V. A. Valentino Ligorio

costumi: Francesco Ceo

movimento scenico: Sergio Nigro

segreteria di produzione: Rita Mariateresa Mascia

grafica: Marika Nacci

disegno: Massimo Fedele

una produzione Teatro Menzatì

Quando | 20 aprile, ore 21

Dove | TEX - Il teatro dell’ExFadda / San Vito dei Normanni (BR)

Info e prenotazioni | 3208038588, 3774234662