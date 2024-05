12° edizione di Trinitapoli in corsa: libri donati dai casalini agli atleti partecipanti

Domenica 5 maggio segna il ritorno della dodicesima edizione dell'evento sportivo "Trinitapoli in Corsa", organizzato dall'Asd Atletica Trinitapoli, sotto la guida del presidente Savino Nanula. La gara, riservata ai tesserati Fidal e aperta anche ai partecipanti liberi, si svolgerà a Trinitapoli, in provincia di Bat.La manifestazione sportiva, patrocinata dal Coni Puglia, dalla provincia di Bat, dal Comune di Trinitapoli, dalla Fidal Foggia e Puglia, vede la collaborazione di diverse associazioni e enti di promozione sportiva, tra cui l'associazione nazionale volontari carabinieri, l'Avis Trinitapoli, la cooperativa "Lilith med 2000", l'osservatorio centro violenza Giulia e Rossella, l'Icron, la società di basket Trinitapoli e l'associazione Trinitapoli Città che Legge.Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 8:00 presso il palazzetto dello sport S. Pertini, con partenza alle ore 9:30. Gli atleti riceveranno un pacco gara contenente uno zainetto pieno di prodotti locali.Una delle iniziative più significative di questa edizione è la donazione di libri a tutti i partecipanti, promossa dal gruppo di lavoro "Trinitapoli Città che Legge", con libri raccolti e donati dalla comunità trinitapolese e non solo.Tra gli atleti partecipanti, si annovera la presenza di Mimmo Ricatti, tesserato per l'ASD Corricastrovillari da due anni e vincitore di numerose competizioni. La gara sarà valida come quarta tappa del Grand Prix Capitanata Terra.Il percorso, omologato dai giudici Fidal, si estende per quasi nove chilometri e prevede due giri: il primo attraversa le vie cittadine per circa tre chilometri, mentre il secondo, lungo circa sei chilometri, attraversa la natura incontaminata della zona umida, con il passaggio dalla strada delle torrette per l'avvistamento dei fenicotteri rosa fino alla Casa di Ramsar.Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa seicento atleti, e la manifestazione vedrà come speaker per il dodicesimo anno consecutivo il professor Giuseppe Acquafredda.