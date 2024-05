Bitritto presenta il nuovo Palatour: una struttura polifunzionale all'avanguardia

BITRITTO - Il Comune di Bitritto (BA) si prepara a un evento di rilevanza nazionale e internazionale con la conferenza stampa di presentazione del nuovo Palatour, il teatro polifunzionale destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. L'evento si terrà martedì 14 maggio 2024, alle ore 11.00, nella Sala Castello del Comune di Bitritto.Durante l'incontro, sarà annunciato l'inizio dei lavori di costruzione e verrà presentato il progetto del nuovo Palatour, una struttura innovativa che coniuga avanguardia tecnologica e versatilità degli spazi. Questo teatro polifunzionale si propone di essere un luogo di convergenza per spettacoli, musica, convegni e presentazioni, offrendo il massimo comfort per tutti gli spettatori.Una delle caratteristiche distintive del Palatour è la sua capacità di ospitare sia spettacoli a sedere che in piedi, rendendolo uno dei pochi teatri in Italia ad essere strutturato in questo modo. Con una capienza massima di 1900 posti, il Palatour si presenta fin da subito come un punto di riferimento per le produzioni di alto profilo, sia nazionali che internazionali.L'evento sarà arricchito da un rinfresco con prodotti tipici locali, offrendo ai presenti un'occasione non solo per conoscere il nuovo Palatour, ma anche per gustare le prelibatezze della gastronomia locale.La presentazione del Palatour rappresenta un passo significativo per la crescita culturale e artistica della città di Bitritto e per il suo ruolo di centro nevralgico delle attività culturali nella regione e oltre. Con questa nuova struttura, Bitritto si propone di attrarre un pubblico sempre più ampio e di consolidare la propria posizione nel panorama culturale italiano.