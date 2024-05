Incidente stradale tra Altamura e Santeramo: 75enne trasportato in codice rosso

ALTAMURA - Nel primo pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso la zona tra Altamura e Santeramo, coinvolgendo due veicoli in uno scontro frontale. Il risultato è stato un 75enne trasportato in ospedale in condizioni critiche, classificate come codice rosso.Oltre al servizio medico del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le operazioni di ricostruzione della dinamica dell'incidente.La gravità dello scontro e le condizioni del conducente ferito hanno reso necessario un intervento tempestivo delle autorità e dei soccorsi. Al momento, le circostanze esatte dell'incidente non sono state completamente chiarite e restano oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.