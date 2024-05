56° Rally del Salento: iscrizioni prorogate fino al 18 maggio

ph: Massimo Bettiol

LECCE - Le iscrizioni per il 56° Rally del Salento, un evento motoristico di spicco nel panorama italiano, sono state prorogate fino alle 23:59 di sabato 18 maggio. Questa manifestazione, organizzata dall'Automobile Club di Lecce, è giunta alla sua cinquantaseiesima edizione e promette due giorni intensi di competizione automobilistica sulle suggestive strade del Tacco d'Italia.La competizione, che avrà luogo il 24 e 25 maggio, includerà tre gare distintive: il rally per le auto moderne, con la duplice validità per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally di Zona, il rally per le auto storiche, con la titolazione per il Trofeo Rally di Zona, e l'Historic Regularity Rally, una gara di velocità a media.L'approvazione della Federazione ha garantito la proroga delle iscrizioni, offrendo un'opportunità ai ritardatari di partecipare a questo evento emozionante. La manifestazione sarà il terzo appuntamento del Trofeo Italiano Rally, della Coppa Rally di Ottava Zona e del Trofeo Rally di Zona riservato alle auto storiche. Inoltre, una novità dell'edizione 2024 sarà il Salento Historic Regularity Rally, un'aggiunta entusiasmante alla già ricca offerta della competizione.L'evento, patrocinato dall'Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, dal Presidente della Giunta Regionale, dalla Provincia di Lecce – Salento d'Amare, dal Comune di Lecce, dal Comitato regionale del CONI e dal SIAP, non sarà solo una sfida motoristica, ma anche un'opportunità per promuovere l'inclusione sociale. Presso il Villaggio Rally di Piazza Mazzini a Lecce, saranno organizzate molteplici iniziative coinvolgenti, rivolte anche agli alunni delle scuole del comprensorio. Inoltre, è stato rinnovato il partenariato con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare.Il Rally del Salento avrà luogo su un percorso di 429,07 chilometri, di cui 86,16 saranno di prove speciali. La prima giornata vedrà le auto affrontare la prova speciale di Torre Paduli, seguita dalla Super Prova Speciale della Pista Salentina, che sarà trasmessa in diretta televisiva. La seconda giornata presenterà tre tratti cronometrati, tra cui la Torre Paduli, la Ciolo e la Specchia, quest'ultima la più lunga di 13,06 chilometri.Con l'ottimismo degli organizzatori riguardo alla partecipazione e alla qualità della competizione, si attendono con ansia i nomi degli equipaggi che prenderanno parte a questa avventura motoristica. Per ulteriori informazioni, gli appassionati possono visitare il sito ufficiale dell'evento: www.rallydelsalento.eu