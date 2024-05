A Diodato il Premio Amnesty per 'La mia terra'

ROMA - Diodato è stato insignito del Premio Amnesty International Italia 2024 nella sezione Big per la sua canzone "La mia terra". Questo riconoscimento, assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali e rappresentanti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà, celebra il contributo dell'artista alla promozione dei diritti umani attraverso la musica.Il brano "La mia terra", composto per il film "Palazzina LAF" di Michele Riondino e vincitore del David di Donatello come "miglior canzone originale", è un omaggio alla città di Taranto. Attraverso una narrazione che spazia dal mito alle origini e alla storia della città, la canzone racconta il desiderio del popolo tarantino di rialzarsi nonostante le ingiustizie subite.Diodato ha espresso la sua gratitudine per il premio, sottolineando l'importanza di affrontare la questione tarantina non solo dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto da quello dei diritti umani. Il cantautore ha evidenziato come il disastro ambientale e la violenza contro gli esseri viventi siano temi centrali che richiedono un impegno costante per la giustizia e l'amore verso la propria terra.Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia, ha commentato che "La mia terra" non è solamente un tributo commovente alla città di Taranto, ma è un messaggio universale rivolto a tutte le persone costrette a fuggire dalle proprie terre a causa di conflitti, persecuzioni e catastrofi naturali. La canzone, attraverso la sua delicatezza, invita a riflettere sui diritti fondamentali come il diritto alla sicurezza e alla dignità umana.Il Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, giunto alla sua 22ª edizione, premia il migliore brano sui diritti umani pubblicato nell'anno precedente da un solista o una band di spicco nel panorama della musica italiana. Tra i finalisti di quest'anno c'erano anche nomi come Appino, Vinicio Capossela, Giorgia, Levante e i Modena City Ramblers.La cerimonia di premiazione di Diodato si terrà durante la 27ª edizione del festival Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty, che si svolgerà a Rovigo dal 19 al 21 luglio. Durante l'evento, si terranno anche le finali del Premio Amnesty International Italia nella categoria Emergenti, con otto proposte artistiche selezionate per quest'anno.Il festival, che promuove i diritti umani attraverso la musica e la cultura, sarà arricchito da numerosi eventi e ospiti speciali, contribuendo alla realizzazione della Settimana dei diritti umani. Tutti gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.vociperlaliberta.it