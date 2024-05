Apre oggi l’oasi WWF all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari

BARI - Nel mese dedicato alle Oasi WWF, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha inaugurato un nuovo spazio naturale accessibile e senza barriere, destinato a inserire il contatto con la natura nei percorsi riabilitativi dei giovani pazienti. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con il WWF, si propone di favorire momenti di tranquillità e socializzazione tra pazienti e famiglie, creando un ambiente che promuova il benessere fisico e psicologico.L'Oasi, collocata all'interno dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, si estende su circa 240 metri quadri di area verde accessibile anche a disabili e carrozzine. Il suo design prevede percorsi sensoriali, fruibili a piedi nudi, che offrono diverse esperienze tattili attraverso l'uso di materiali come sabbia, ghiaia, prato, corteccia, ghiaietto, tronchetti in legno e tavolato in legno. Questi percorsi sono arricchiti dalla presenza di arbusti tipici della macchia mediterranea, creando un ambiente suggestivo e stimolante.All'interno dell'Oasi sono presenti anche un giardino delle farfalle, un piccolo stagno, panchine e tavoli all'ombra di grandi alberi, offrendo spazi idonei per attività ricreative e momenti di relax. Inoltre, cartellini informativi illustrano le caratteristiche delle specie vegetali presenti, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza ambientale.L'accesso all'Oasi WWF è libero e situato in prossimità del parcheggio dell'ospedale, facilitando la fruizione da parte dei pazienti e delle loro famiglie. L'ospedale pediatrico di Bari accoglie ogni giorno dai 120 ai 150 bambini, che potranno beneficiare di questo spazio durante la degenza o durante le visite ambulatoriali.La realizzazione di questa Oasi in Ospedale è stata resa possibile grazie a un importante progetto di raccolta fondi lanciato dal WWF, denominato "La Natura si fa Cura", che mira a offrire interventi volti a creare oasi naturali all'interno delle strutture ospedaliere. L'inaugurazione dell'Oasi a Bari è avvenuta oggi, 16 maggio, in occasione del Mese dedicato alle Oasi WWF, che ospita oltre 150 eventi in tutta Italia.Questo progetto testimonia l'importanza della connessione tra salute della natura e benessere umano, offrendo ai pazienti un ambiente rigenerante e terapeutico che favorisce il recupero fisico e psicologico.